ذكرت صفحات إعلامية موالية للنظام السوري أن الرئيس بشار الأسد أصدر مرسوما بترقية شقيقه العميد ركن ماهر الأسد إلى رتبة لواء.

كما أكدت صفحات إخبارية أن الأسد أمر أيضا بترقية العقيد سهيل الحسن، أبرز ضباط المخابرات الجوية، إلى رتبة عميد.

ولم يصدر عن وكالة الأنباء السورية “سانا” تفاصيل حول ترقية الأسد الذي يقود الفرقة الرابعة، والحسن الذي يقود قوات تُعرف باسم “النمر”.

وتبدو قرارات ترفيع الأسد والحسن منطقية، حيث إن سهيل الحسن لم يحصل على أي ترقية منذ العام 2011، رغم شعبيته الكبيرة في صفوف الجيش السوري وأنصار الأسد. حسب ما ذكر موقع “عربي 21”

يشار إلى أن ماهر حافظ الأسد، 49 عاما، (مواليد 8 ديسمبر 1967)، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق، والتحق بعد ذلك بالكلية الحربية، ليقود لاحقا الفرقة الرابعة المتمركزة في معضمية الشام وأوتوستراد بيروت–دمشق.

فيما قاد سهيل الحسن (47 عاما) حملات عديدة للنظام في حلب وحماة وحمص، وغيرها، علما بأنه تخرج في الأكاديمية الحربية الجوية عام 1991 بدرجة بكالوريوس في العلوم العسكرية.