ذكرت صفحات إعلامية موالية للنظام السوري أن الرئيس أصدر مرسوما بترقية شقيقه العميد ركن إلى رتبة لواء.

 

كما أكدت صفحات إخبارية أن الأسد أمر أيضا بترقية العقيد ، أبرز ضباط المخابرات الجوية، إلى رتبة عميد.

 

ولم يصدر عن وكالة الأنباء السورية “سانا” تفاصيل حول ترقية الأسد الذي يقود الفرقة الرابعة، والحسن الذي يقود قوات تُعرف باسم “”.

 

وتبدو قرارات ترفيع الأسد والحسن منطقية، حيث إن سهيل الحسن لم يحصل على أي ترقية منذ العام 2011، رغم شعبيته الكبيرة في صفوف وأنصار الأسد. حسب ما ذكر موقع “عربي 21”

 

يشار إلى أن ماهر حافظ الأسد، 49 عاما، (مواليد 8 ديسمبر 1967)، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة ، والتحق بعد ذلك بالكلية الحربية، ليقود لاحقا الفرقة الرابعة المتمركزة في معضمية الشام وأوتوستراد بيروت–.

 

فيما قاد سهيل الحسن (47 عاما) حملات عديدة للنظام في حلب وحماة وحمص، وغيرها، علما بأنه تخرج في الأكاديمية الحربية الجوية عام 1991 بدرجة بكالوريوس في العلوم العسكرية.