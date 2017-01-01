وقررت الهيئة القضائية في الجلسة التي عقدتها صباح الخميس الماضي، العقوبة ذاتها بحق رجل أعمال من ذات الجنسية اشترك مع الأم بارتكاب جريمة الاتجار بالمجني عليها، وكانت الأم ورجل الأعمال مثلا أمام محكمة الجنايات بدبي في القضية منتصف أغسطس الماضي.

وفي تفاصيل الحكم، أن الأم ورجل الأعمال ارتكبا جريمة الاتجار بالبشر، بحق المجني عليها بأن استغلا صغر سنها وضعف وحاجة الأم للمال، ونقلت ابنتها من بلدها بحجة العمل في صالون نسائي ثم استخدمتها مع الميدان الآخر في ممارسة الرذيلة مع الرجال دون تمييز واستغلالها جنسيّا، مبينة أنه تم ضبط المجني عليها أثناء ذلك.

وقالت الطفلة في إفادتها بتحقيقات النيابة العامة إن أمها أوهمتها بالعمل في صالون بدبي، ثم أخبرتها فور وصولها أنها ستعمل في الدعارة وهددتها، فوافقت الطفلة في النهاية لخوفها ولسداد مصاريف علاجها وتأمين مصاريف حج جدها وجدتها. حسب ما ذكر موقع ارم نيوز.

واعترفت الأم أنها حصلت على قرض من شخص وتعذر عليها السداد، فقدمت للعمل كخادمة قبل ستة أشهر، لكن لم تجن كثيراً من المال، فطلب منها رجل الأعمال أن تحضر ابنتها، ثم مارس مع الأخيرة الجنس بعد وصولها هو وصديق له، وتكرر الأمر بعد ذلك مع أشخاص آخرين كانت تُعرض عليهم الطفلة.