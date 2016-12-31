بعد مرور يوم على وقف إطلاق النار في سوريا، يصل وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إلى العاصمة الإيرانية طهران السبت، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

كما يلتقي رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك عصر السبت، أمين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني في طهران، بالتزامن مع لقاء المعلم بظريف.

وسيبحث الجانبان في هذا اللقاء وقف اطلاق النار في سوريا الذي اعلن عنه ليل أمس بين الحكومة السورية والمجموعات المعارضة بإستثناء تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”.