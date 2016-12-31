قال وزير الدفاع التركي فكري إيشيق إنه لم يقع حتى الآن خرق يمكن أن يخرب اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، متهما “بعض الدول بالقيام بأعمال خلف الستار من شأنها التسبب بانهيار الاتفاق”.

وبدأ أمس الجمعة 30 ديسمبر/أول، سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بين الحكومة السورية وفصائل معارضة، تمهيدا لعقد مباحثات سلام في عاصمة كازاخستان “أستانا”، خلال الأيام المقبلة.

ونص اتفاق رعته روسيا وتركيا على إجراء مفاوضات في يناير/كانون الثاني، في كازاخستان في محاولة لإنهاء النزاع السوري الذي خلف أكثر من 3 آلاف قتيل وملايين النازحين منذ 2011.

هذا ودعت روسيا أمس الجمعة شركائها في مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار يدعم وقف إطلاق النار في سوريا ومفاوضات السلام المقبلة المقررة في إستانا.

كما قال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إنه قدم “مشروع (قرار) مقتضبا للمصادقة” على الخطة الروسية التركية التي تنص على وقف للأعمال القتالية وإجراء مفاوضات في إستانا “أواخر يناير/كانون الثاني”.