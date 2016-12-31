قالت المُتنبّة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، أن عام 2017 سيكون عام التقدم والازدهار والاستثمار بالنسبة لتونس، مؤكدة أنها ‘ترى تونس الخضراء مثلما تعوّد العالم على ذلك دون العودة إلى الوراء’، حسب قولها.

وأضافت عبد اللطيف أن تونس ستشهد خلال العام الجديد عودة الاستثمار وعودة السياح إضافة إلى عودة الراحة النفسية إلى الشعب التونسي وستكون أكثر ازدهارا وتقدما.

ولفتت إلى أن الحكومة التونسية ستشهد تغييرات في بعض الحقائب الوزارية لكن هناك يد من حديد ستمسك البلاد بفضل قوة الجيش التونسي ولحمة الشعب الذي سيكون سدا منيعا أمام أي أزمة أمنية.

وقالت: “الشعب التونسي لن يسمح بإلحاق الضرر بالبلاد وسيكون اليد في اليد لتجاوز أي لخبطة أمنية وبفضل قوة الجيش ستساهم تونس في مساعدة بعض الدول التي تشهد أزمات على غرار ليبيا”.