أكد مسؤولون أمريكيون أنهم فوجئوا من رد الفعل العربي الإيجابي على خطاب وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الأخير، وقال بعض وزراء الخارجية العرب إنهم انتظروا عدة عقود لسماع مثل هذا الكلام.

وأضافت صحيفة هآرتس في تقرير ترجمته وطن أن كلمة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري كانت حول السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يوم الأربعاء الماضي وتم التعقيب عليها بتصريحات حماسية حول دعم الدول العربية السنية، بما في ذلك مصر والأردن والمملكة العربية السعودية.

وهذا الدعم برز بشكل خاص في ضوء حقيقة أن أحد المبادئ من أجل حل الصراع الذي قدمه كيري كان الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.

وأكد كيري أن أحد المبادئ التي تنص على أن هناك حاجة إلى إجراء أي مفاوضات في المستقبل بين إسرائيل والفلسطينيين هو تحقيق الرؤية لقرار الأمم المتحدة رقم 181 الذي يحدد دولتين لشعبين، واحدة يهودية وأخرى عربية، مع الاعتراف المتبادل والمساواة في الحقوق الكاملة لجميع المواطنين.

وأشارت هآرتس أن تصريحات الدعم التي صدرت عن الدول العربية لم تعبر عن أي تحفظات على هذا الشرط، وقال كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية الذين شاركوا في كتابة خطاب كيري أن ردود الفعل على الخطاب من العالم العربي كانت مشجعة للغاية، حيث كانت أبرز من عدد كبير من العواصم الأوروبية، مثل ألمانيا وفرنسا، والاتحاد الأوروبي.

وبعد دقائق من انتهاء خطاب كيري قال إنه بدأ في استقبال المكالمات من وزراء الخارجية الذين يريدون تهنئته والتعبير عن دعمهم له، وقال أحد المسؤولين في واشنطن: على وجه الخصوص، نحن فوجئنا من حجم الاستجابة في العالم العربي، معتبرا أن الدول العربية التي عبرت عن دعمها المستمر لخطاب كيري تنتمي إلى المحور السُني، والتي قال نتنياهو إن العلاقات معها تحسنت بشكل كبير خلال فترات ولايته.

وذكرت هآرتس أنه رحب البيت الملكي السعودي بالمبادئ التي اقترحها كيري في كلمته ونشر بيان رسمي جاء فيه: إن المملكة ترى أن التوصيات متفقة مع غالبية قرارات الشرعية الدولية ومع مبادئ مبادرة السلام العربية التي تم تبنيها في بيروت في عام 2002، وتشكل الأرضية المناسبة للوصول إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما أن الدول الأخرى في الخليج العربي مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر، رحبوا أيضا بالخطاب، وأضافوا أن المقترحات الإيجابية تمثل الإطار المناسب للتوصل إلى حل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وجاء رد فعل إيجابي أيضا من عمان والقاهرة.

وكتب وزير الخارجية الأردني ناصر جودة على تويتر بعد وقت قصير من الخطاب أنه مثل العالم كله يتوافق مع الرؤية المنصوص عليها في خطاب كيري.

وفي القاهرة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا جاء فيه أن المبادئ التي قدمها كيري كانت جزء كبير من تلك التي قدمتها مصر والمجتمع الدولي.