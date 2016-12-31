كشفت مصادر مقربة الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، عن صدور قرار من إدارة القناة بوقف بث برنامج “مع إبراهيم عيسى” بشكل رسمي، ومن المنتظر أن تقوم إدارة قناة “القاهرة والناس” المملوكة لطارق نور بإصدار بيان صحفي لتوضيح كافة التفاصيل.

وأشار أحد العاملين بالبرنامج، إلى إبلاغ فريق العمل بأن حلقة غدا الأحد ستكون الحلقة الأخيرة للبرنامج، وفقا لما نقله موقع “دوت مصر”.

ويقوم البرنامج غدا ببث حلقة مسجلة لحصاد عام 2016، يستضيف فيها الإعلامي إبراهيم عيسى مجموعة من المشاهير والشخصيات السياسية والرياضية اللامعة للتحدث عن إيجابيات وسلبيات عام 2016.

وكانت أصوات عديدة ارتفعت مؤخرا من تيار موالي للسيسي بضرورة إيقاف إبراهيم عيسى عند حده بعد ان وجه انتقادات حادة لمجلس النواب وأعضائه.