يعتبر عالم القناصة عالماً غامضا تماماً مثل طبيعة عملهم الخاصة جداً. فالقناص هو ذلك الشخص الخفي الذي يتمتع بدقة تصويب عالية ويقوم بإنجاز المهام الموكلة إليه دون أن يشعر به أحد, وهو ما قد يجعلهم العنصر البشري العسكري الأكثر رهبة.

إليكم قائمة تضم أفضل 10 قناصة في تاريخ العسكرية العالمية:

1.ليدوميلا بافليتشنكو.

2.قناص بغداد .

3.سيمو هايا – الموت الأبيض.

4.توماس بلونكيت.

5.الضابط جراس .

6.روب فورلونج .

7.كارلوس نورمان هاثكوك .

8.تشارلز ماويني .

9.فاسيلي زايتسيف .

10.العريف فرانسيس بيغاماغابو.

شاهد هذا الفيديو من اعداد قناة “متع عقلك” على “يوتيوب” عن أفضل 10 قناصة في التاريخ: