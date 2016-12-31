كشفت التحريات التي أجرتها شرطة “ريو دي جانيرو” البرازيليةّ، أنّ زوجة السفير اليوناني في البرازيل هي التي تقف وراء تنظيم قتل زوجها.

وكانت وسائل إعلام برازيلية أفادت، يوم 29 ديسمبر، باختفاء السفير اليوناني كيرياكوس أميريديس (59 سنة)، حينما كان يقضي العطلة في ريو دي جانيرو برفقة زوجته.

وقال المحقق “إيفاريستو ماغالياس”، إن السيدة “فرانسوازا أميريديس” عرضت نحو 24 ألف دولار أمريكي على قريب الضابط في الشرطة العسكرية “سيرجيو موريرا فيليو” (29 سنة)، وذلك مقابل مساعدته لقريبه الضابط في قتل زوجها. حسبما نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية

وأضاف أن “فيليو” اعترف بوجود علاقة عاطفية تربطه بزوجة الدبلوماسي اليوناني، فرانسوازا، وبارتكابه جريمة قتل السفير، إلا أن المشتبه به يصر على أنه فعل ذلك في إطار الدفاع عن نفسه.

وعثرت الشرطة على سيارة محترقة وجثة مجهولة الهوية داخلها، في المنطقة نفسها التي اختفى فيها السفير.ليتبين أن لوحات السيارة المحترقة ومواصفاتها تتطابق مع تلك التي استأجرها السفير، وفقا لقناة “غلوبو”.

من جهتها رفضت زوجة السفير اليوناني، كافة الاتهامات الموجهة إليها، مضيفة أنها تعرضت بشكل دوري لاعتداءات من قبل زوجها.

وأصدرت محكمة ريو دي جانيرو مذكرة توقيف بحق المشتبه بهم الـ3 لمدة 30 يوما.