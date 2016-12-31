حذر موقع “bositive med” من ان شرب كمية زائدة من الشاي يؤدي لتلف العظام فهو مليء بالأحماض الأمينية المعروفة باسم “الثيانين” وهو مشروب منشط ومهدئ ومنعش كما يحتوي على كميات قليلة من الكافيين.

وعلى الرغم من أن الشاي يعتبر عموما مشروبا صحيا، قد يكون الاعتدال أفضل وسيلة للحصول على فوائده فهو يحتوي على الفلورايد الذي يمنع تسوس الأسنان لكن الإفراط في تناول الفلورايد يؤدي إلى العديد من الآثار الجانبية، مثل آلام حادة في المعدة، والغثيان، أو ألم المفاصل وتلف العظام، ينصح الأطباء بالتغيير للشاي الأخضر.