اعرب مستشار ولي عهد ، ، عن إعجابه بأداء الفنانة اللبنانية التي أحيت أول حفلات بالقرية العالمية بدبي، واصفا إياها بالدلوعة والمحببة إلى .

 

وقال “عبد الله” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”: ” #نانسي_عجرم في تحيي اول حفلات رأس الجديدة في . من اصوات الدلع المحبب والقريب للقلب”.

 

وكانت النجمة نانسي عجرم قد أحيت، أمس الجمعة، أولى حفلات رأس السنة في للقرية العالمية في دبي.

 

 