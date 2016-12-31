اعرب مستشار ولي عهد أبو ظبي، عبد الخالق عبد الله، عن إعجابه بأداء الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي أحيت أول حفلات رأس السنة بالقرية العالمية بدبي، واصفا إياها بالدلوعة والمحببة إلى القلب.

وقال “عبد الله” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” #نانسي_عجرم في دبي تحيي اول حفلات رأس السنة الجديدة في القرية العالمية. من اصوات الدلع المحبب والقريب للقلب”.

#نانسي_عجرم في دبي تحي اول حفلات رأس السنة الجديدة في القرية العالمية. من اصوات الدلع المحبب والقريب للقلب. 👍 pic.twitter.com/m73NbjaFsg — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 31, 2016

وكانت النجمة نانسي عجرم قد أحيت، أمس الجمعة، أولى حفلات رأس السنة في المسرح الثقافي للقرية العالمية في دبي.