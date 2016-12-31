اختارت صحيفة “لوموند” الفرنسية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقب شخصية عام 2016، معتبرةً أنه هو “الرجل الحقيقي للعام المنصرم”، على الرغم من الأضواء التي سلطت على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والجدل الذي أثاره.

وأضافت الصحيفة أن بوتين استطاع خلال 16 من حكمه أن جعل بلاده فاعلا في بؤر الأحداث بشكل مذهل، مشيرة إلى أنه تمكن من إعادة خلط أوراق اللعبة من جديد في منطقة الشرق الأوسط، وتقاربه مع كل من الصين واليابان.

وأوضحت “لوموند” أن الرئيس الروسي عزز بشكل منهجي علاقاته مع الأحزاب والشخصيات السياسية التي تتعاطف معه في أوروبا، على الرغم من شحنات العداء بينه وبين الاتحاد الأوروبي التي تولدت بسبب تدخله في أوكرانيا 2014.

واختتمت الصحيفة الفرنسية افتتاحيتها بالقول إن النفوذ الروسي في الأوساط السياسية والثقافية داخل أوروبا تعزز بصورة ملحوظة في هذا العام.