كشف المتحدث باسم حركة حماس، فوزي برهوم، عن لقاءات أجراها موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، مع مسؤولين مصريين في القاهرة قبل أيام.

وقال برهوم، في حديث لوكالة “معا” المحلية الجمعة، إن أبو مرزوق تواجد في القاهرة والتقى بمسؤولين مصريين وناقش معهم مجمل القضايا المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية وملف المصالحة والأمور المتعلقة بمعبر رفح والحدود.

وأضاف فوزي برهوم أن هذه الزيارة جاءت في إطار استمرار اللقاءات مع الجانب المصري والتي تحرص عليها حركة “حماس” وتسعى إلى تطويرها وجعلها في أفضل صورها.

وفيما يتعلق بعودة إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إلى غزة، أفاد المتحدث باسم حركة “حماس” بأنه ليس هناك أي مشكلة وسيعود قريبا إلى غزة، مضيفا أن ذلك مرتبط بجملة الترتيبات المصرية لعودته.

وكان هنية قد غادر، في 5 سبتمبر/أيلول 2016، قطاع غزة إلى السعودية عبر معبر رفح البري على رأس وفد من قيادات الحركة لأداء فريضة الحج، ثم غادر إلى قطر لبحث أوضاع الحركة.

يشار إلى أن هنية هو أحد المتنافسين على رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس في الانتخابات التي ستجرى مطلع العام المقبل.

وفيما يخص اجتماع اللجنة التحضرية لدورة المجلس الوطني والذي من المنتظر أن يعقد الشهر المقبل، قال برهوم إنه لم يتم توجيه دعوة رسمية للحركة وفي حال وصولها ستدرس ذلك.