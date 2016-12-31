كشفت فتاة العربة، التي التقاها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، عن أنها لم تحصل على أى شيء حتى الآن سواء الشقة أو السيارة أو رحلة العمرة.

وأوضحت أنها مازالت تعمل على عربتها كما هي، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتواصل معها أحد لتنفيذ وعود الرئيس لها.

وكان الرئيس قد التقى منى بعد انتشار صورة لها وهي تجر عربتها وقرر تكريمها ومنحها شقة وسيارة ورحلة عمرة، كما أنه استضافها وجلست بجواره فى جلسة الحوار الشهري الأول لمؤتمر الشباب، قبل شهر تقريبا.

وعقب انتهاء الجلسات، سألها الرئيس عن الشقة، فأكدت له أنها لم تستلم شيئا، فبوخ السيسي وزير الإسكان، مصطفى مدبولى، وطالباه بمنح الشقة لها في أسرع وقت.