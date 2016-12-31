وصف الإعلامي السعودي والمذيع بقناة “الجزيرة”، علي الظفيري، هجوم الإعلامي المصري يوسف الحسيني على المملكة بـ”السفالة”، مستنكرا وجود بعض الإعلاميين السعوديين الذين سيدافعون ويبررون هذا الهجوم.

وقال “الظفيري” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” موجها فيها حديثه إلى الكاتب الصحفي “تركي الروقي”: “لا تذهب بعيدا أخي تركي، ستجد هذه السفالة من يدافع عنها ويبررها من خط دفاعنا “الأول” بإعلامنا، كما فعلوا مع سيده لما وقف ضدنا”.

لا تذهب بعيدا أخي تركي، ستجد هذه السفالة من يدافع عنها ويبررها من خط دفاعنا "الأول" بإعلامنا، كما فعلوا مع سيده لما وقف ضدنا@turkialroqi — علي الظفيري (@AliAldafiri) December 30, 2016

من جانبه عبر “تركي الروقي” عن عدم تفاؤله بالإعلام السعودين معربا عن أمنيته بالخفاظ على الاموال السعودية التي تذهب هباء للنظام المصري.