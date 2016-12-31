وصف الإعلامي السعودي والمذيع بقناة “”، ، هجوم الإعلامي المصري على بـ”السفالة”، مستنكرا وجود بعض الذين سيدافعون ويبررون هذا الهجوم.

 

وقال “الظفيري” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” موجها فيها حديثه إلى الكاتب الصحفي “تركي الروقي”: “لا تذهب بعيدا أخي تركي، ستجد هذه السفالة من يدافع عنها ويبررها من خط دفاعنا “الأول” بإعلامنا، كما فعلوا مع سيده لما وقف ضدنا”.

من جانبه عبر “تركي الروقي” عن عدم تفاؤله بالإعلام السعودين معربا عن أمنيته بالخفاظ على التي تذهب هباء للنظام المصري.