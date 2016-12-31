نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” مقطعي فيديو في ذكرى ميلاد الجندي الاسرائيلي الأسير “شاؤول أرون” الثالثة والعشرين، ومع نهاية عام 2016م.



وردت في ختام مقطع الفيديو الأول عبارة: “عام جديد والجندي شاؤول بعيداً عن أهله” باللغتين العربية والعبرية.

كما ختم الفيديو الثاني بعبارة “القرار بيد الحكومة” في إشارة إلى الحكومة الاسرائيلية.



يذكر أن كتائب القسام قد أعلنت عن قتل 14 جنديًا وأسر الجندي شاؤول أورون في عملية نوعية تم فيها تدمير ناقلة جند شرق حي التفاح في 20 يوليو 2014 خلال معركة “العصف المأكول”.