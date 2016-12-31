منذ أنْ أعلنت الفنانة سلمى رشيد خطوبتها، بشخص مجهول الهوية، قبل أيام، حاول محبوها الكشف عن هوية وشكل خطيبها الذي لم تنشر صورته حتّى الآن.

وآخر ما توصل له محبو سلمى رشيد عن هوية خطيبها، فيدعى “حسن” ويبلغ من العمر”28 عاماً” ومن عائلة ميسورة الحال.

وتداول النشطاء صوره مؤكدين للجميع إنه هو خطيب سلمى رشيد.

وحتى الآن لم تؤكد أو تنفي سلمى رشيد المعلومات أو الصور المتداولة لخطيبها.

وكانت سلمى رشيد نشرت صورة في صفحتها الرسمية على احد مواقع التواصل الاجتماعي ليدها وفي إصبعها خاتم الخطوبة وقد وضعتها على يد خطيبها الذي بدوره وضع خاتماً ولم تعلق عليها ويبدو أنها لم ترد كشف هوية الخاطب لتشويق جمهورها.

