تعرّضت الفنّانة المصريّة شيرين عبد الوهاب، لموجة انتقادات لاذعة، بسبب إطلالتها المثيرة، في حفل زفاف الفنّانة الإماراتية من اصول يمنية بلقيس فتحي.

وظهرت “عبد الوهاب” في الحفل مرتديةً فستاناً كشف أجزاءً واسعةً من صدرها.

وهاجم الإعلامي المصري أحمد عبد العزيز الفنّانة شيرين عبد الوهاب .

ورأى أن الفستان أصاب معجبي شيرين بالصدمة، واصفاً تصرفات الفنانة في الآونة الأخيرة بالتهور و”غريبة الشكل”.

يُشار إلى أنّ الفنّانة الإماراتية من اصول يمنية بلقيس فتحي زُفّت في حفلٍ خياليّ على رجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف، أقيم في فندق “أرماني” في دبي.