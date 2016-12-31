تعتبر الشابة النرويجية “ألكسندرا أندرسن”، البالغة من العمر (19 عاماً)، أصغر ثرية في العالم، حيث تقدر ثروتها بـ 1.2 مليار دولار.

وبحسب مجلة “فوربس” فإن مصدر ثروة ” أندرسن”، هو تحويل والدها لها 42% من أسهم شركته الخاصة.

و لـ”أندرسن” شقيقة تُدعى “كاثرينا”، هي ثاني أغنى مليارديرة في العالم، وتبلغ من العمر 17 عاماً.

وتقول ألكسندرا: “إن امتلاك المال ليس كافياً لتحقيق النجاح”.

وتعيش ألكسندرا في ألمانيا، وتحتل المرتبة 1475 في قائمة أغنياء العالم، وهي كثيرة السفر، ولا تزال غير متزوجة حتى الآن.







