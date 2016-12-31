أظهر مقطع فيديو، عناصر من القوات الروسية الخاصة، رفقة عناصر من مليشيات حزب الله اللبناني، في مدينة حلب.

وبدا لافتا أن الروس قد وضعوا شارة حزب الله على بدلاتهم العسكرية، في الفيديو الذي أظهر تجمعاً لهم حول إحدى الجثث في حيّ من أحياء المدينة المهجرّ أهلها.

يذكر أنّ وزارة الدفاع الروسية نشرت مجموعة من الصور للإنتشار المكثف للقوات الروسية في حلب، حيث كان من بين القوات، جنود القوات الخاصة الروسية.