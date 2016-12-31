كعادته أطل الفلكي أو المنجم ميشال حايك في إطلالة رأس السنة عام ٢٠١٧

توقعات ميشال حايك لعام 2017 تحمل توقعات صادمة ومثيرة للجدل.

اللبناني ميشال حايك يحظى بشهرة واسعة ويحرص عند كل توقع في إطلالة رأس السنة ان يعيد استعراض توقعاته للعام الماضي مبيناً ما الذي تحقق منها؟

وتنبأ ميشال حايك، عالم الفلك والأبراج، أن يخرج الرئيس السابق محمد حسني مبارك من السجن، وأن يخرج محمد مرسي العياط الرئيس المعزول، من السجن أيضا في العام المقبل.

وعن سبب الخروج أكد حايك، في حواره مع فضائية «إم تي في»، مساء اليوم السبت، أن سبب الخروج من السجن هو قرار غير طبيعي وبأسلوب مختلف.

فيما اتجهت آراء البعض إلى أن تفسير نبوءة ميشال هو أن عام 2017 سيكون أخر عاما لهم على قيد الحياة.