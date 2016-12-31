في ظل الحديث المتزايد عن أزمة جزريتي “”، أرجع الكاتب الصحفي الناصري، عبد الله السناوي، أسباب إرسال اتفاقية تيران وصنافير لمجلس النواب قبل صدور حكم بـ 15 يوما، إلى علم بأن مصريتان، وأن حكم المحكمة سيصدر بذلك.

 

وقال “السناوي” خلال برنامج “كلام تاني” تقديم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية “دريم”: “إن إقرار بسعودية الجزيرتين جريمة مكتملة الأركان، وكل من تورط في تأييد سعودية تيران وصنافير سوف يحاكم في المستقبل”، مؤكدا أنه لا يجوز التنازل عن أي جزء من أرض مهما كان الثمن.

 

وأضاف “السناوي”: “عمرى ما شوفت دولة تتقدم وتسارع في إثبات أحقية ملكية دولة أخرى لجزيرة على أرضها”.

 

وكان مجلس الوزراء المصري وفي خطوة مفاجئة، قد احال، الخميس، اتفاقية “تيران وصنافير، الموقع مع إلى مجلس النواب لإقرارها، وهي الخطوة التي لاقت ردود فعل غاضبة.

 