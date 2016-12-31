في ظل الحديث المتزايد عن أزمة جزريتي “تيران وصنافير”، أرجع الكاتب الصحفي الناصري، عبد الله السناوي، أسباب إرسال الحكومة اتفاقية تيران وصنافير لمجلس النواب قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بـ 15 يوما، إلى علم الحكومة بأن الجزيرتين مصريتان، وأن حكم المحكمة سيصدر بذلك.

وقال “السناوي” خلال برنامج “كلام تاني” تقديم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية “دريم”: “إن إقرار مجلس النواب بسعودية الجزيرتين جريمة مكتملة الأركان، وكل من تورط في تأييد سعودية تيران وصنافير سوف يحاكم في المستقبل”، مؤكدا أنه لا يجوز التنازل عن أي جزء من أرض مصر مهما كان الثمن.

وأضاف “السناوي”: “عمرى ما شوفت دولة تتقدم وتسارع في إثبات أحقية ملكية دولة أخرى لجزيرة على أرضها”.

وكان مجلس الوزراء المصري وفي خطوة مفاجئة، قد احال، الخميس، اتفاقية “تيران وصنافير، الموقع مع السعودية إلى مجلس النواب لإقرارها، وهي الخطوة التي لاقت ردود فعل غاضبة.