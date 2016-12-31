شنَّ الدبلوماسي الجزائري وعضو الأمانة العامة لحركة “رشاد” محمد العربي زيتوت، هجوما حادا على الحكام العرب، متهما إياهم بنشر الفساد والتفاهة والخوف في مجتمعاتهم، على حد قوله.

وقال “زيتوت” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” إن الذي أوصل الشعوب إلى هذه الحال هم حكامها أساسا فقد صدواكل إصلاح وحاربواكل مصلح وقربواكل فاسد مفسد ونشروا الفساد والرداءة والتفاهة والخوف”.

إن الذي أوصل الشعوب إلى هذه الحال هم حكامها أساسا

فقد صدواكل إصلاح

وحاربواكل مصلح

وقربواكل فاسد مفسد

ونشروا الفساد والرداءة والتفاهة والخوف — محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) December 30, 2016

وأضاف في تغريدة اخرى قائلا: ” وإن من يأمل من حكام #العرب اليوم أن ينشروا علما أويبنوا دولا أويحفظوا أوطانا أويصدوا عدوا أويخدموا شعوبهم كمن ينتظرالشيطان أن يصبح داعية خير”.