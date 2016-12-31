شنَّ الدبلوماسي الجزائري وعضو الأمانة العامة لحركة “رشاد” محمد العربي زيتوت، هجوما حادا على ، متهما إياهم بنشر والتفاهة والخوف في مجتمعاتهم، على حد قوله.

 

وقال “زيتوت” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” إن الذي أوصل إلى هذه الحال هم حكامها أساسا فقد صدواكل إصلاح وحاربواكل مصلح وقربواكل فاسد مفسد ونشروا الفساد والرداءة والتفاهة والخوف”.

وأضاف في تغريدة اخرى قائلا: ” وإن من يأمل من حكام # اليوم أن ينشروا علما أويبنوا دولا أويحفظوا أوطانا أويصدوا عدوا أويخدموا شعوبهم كمن ينتظرالشيطان أن يصبح داعية خير”.

 