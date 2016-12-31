علّقت الإعلاميّة الجزائرية، خديجة بن قّنة، على رحيل الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون”، عن منصبه.

وكتبت “بن قنة” على حسابها في “فيسبوك”: ” مع ألف سلامة.. ارحل غير مأسوف عليك.. القلقان يغادر منصبه اليوم عند منتصف الليل..”.

يشار إلى أنّ بان كي مون يغادر بعد 10 سنوات قضاها على رأس منظمة الأمم المتحدة منصبه ليلة رأس السنة.

وقد ألقى بان كي مون كلمة الجمعة، أمام الدبلوماسيين في منظمة الأمم المتحدة قال فيها: “مثل سندريلا غدا في منتصف الليل كل شيء سيتغير، غدا ليلا خلال الاحتفالات بالسنة الجديدة سأحضر مراسم إطلاق المنطاد في ميدان تايمز سكوير”، مضيفا “أن ملايين الناس سيشاهدون كيف أنني سأفقد عملي”.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة زملائه إلى “التركيز على الناس وحقوق الإنسان وكرامته”.

ويحل محل بان كي مون البرتغالي أنطونيو غوتيريش.