سُميّت الجزائر بهذا الإسم، نسبة إلى “بلكين بن زيري” مؤسس “الدولة الزيرية”، والذي أسس عاصمتـه التي أطلق عليها إسم “جزائر بني مزغنــة”؛ نظراً لوجود 4 جزر صغيرة بالقرب من ساحل المدينة، وهذا ما أكده تاريخيــون عرب عظماء مثل الادريسي، وياقوت الحمــوي، واستمر الإسم ليشمل كل أنحاء البلاد في عصـر العثمانيين.

ويُقال أن كلمة الجزائر تعود في الأصل إلى كلمة ( تيـزيري ) ، والتى تعني الليلة المُقمــرة.

واستَعملت الجزائر سابقا عدة أعلام ظهر آخرها أثناء حرب التحرير، والتي ترمز ألوانه: الأبيض إلى حب السلام والأحمر إلى دم الشهداء وأما الأخضر فيرمز إلى التطور والازدهار ويرمز الهلال والنّجمة إلى الإسلام.

شاهد هذا الفيديو من إعداد قناة “المجلة” على “يوتيوب”، وفيه حقائق عن الجزائر: