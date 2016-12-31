أفادت وزارة الشؤون الخارجية التونسية أن حادثة تعرض قنصل تونس بمدينة تولوز الفرنسية سامي سيك سالم الجمعة إلى تهديد بسلاح ناري من قبل مواطن تونسي تعود لدوافع عائلية بحتة.

وبينت الوزارة في بلاغ لها السبت أن القنصل تعرض للتهديد بمكتبه بمقر القنصلية من قبل مواطن تونسي استقبله لقضاء شأن إداري.

واوضحت أن أعوان القنصلية تمكنوا من السيطرة على هذا المواطن وتسليمه إلى السلطات الأمنية الفرنسية التي بادرت بفتح بحث تحقيقي للوقوف على ملابسات الحادثة ودوافعها مؤكدة أن القنصل لم يتعرض الى أي اذى وكذلك الشان لباقي الموظفين.

يذكر أن وسائل إعلام محلية وأجنبية تداولت منذ امس خبر تعرض القنصل التونسي بمدينة تولوز الفرنسية سامي سيك سالم إلى تهديد بسلاح ناري من قبل مواطن تونسي بمقر القنصلية .

وأفادت بأن هذا الشخص يبلغ من العمر 34 عاما، وكان يحمل معه مسدسا قديما.

وحسب ما اورده راديو اوربا 1 الفرنسي فان هذا الشخص طلب مقابلة القنصل بخصوص موضوع عائلي ثم قام بتحطيم محتويات المكتب و بسحب مسدس قديم مهددا الديبلوماسي التونسي بالقتل.