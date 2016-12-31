أطل الفلكي وعالم الابراج مايك فغالي المعروف عنه بدقته بتوقع الحوادث والازمات والانفراجات على صعيد منطقة الشرق الاوسط والعالم .

فماذا يتوقع للمنطقة ؟ ماذا عن الأزمة السورية، وما هو حال دول بلاد الشام برأيه؟ كيف يرى دول الخليج و أوروبا؟ و ما الحدث الصادم العام القادم.

توقعات مايك فغالي 2017 .. توقعات العالم 2017

سنة الحروب والسلام هذا عنوان عام 2017

خطر كبير على رئيس الولايات المتحدة الامريكية ترامب من قبل اللوبي الصهيوني وتمر على خير

تقارب روسي امريكي في عهد ترامب

بدء انهيار الولايات المتحدة الامريكية وتفاقم العنصرية في امريكا بشكل خاص و بالعالم بشكل عام

شهرين تشرين انظمة جديدة وتخالفات جديدة بالسياسة

بداية انهيار اقتصادي عالمي

دول ومملاك التي كانت تعيش مع شعوبها برخاء ستصبح في تقشف

امراض جديد تظهر في اول اشهر هذا العام في العالم

كوارث طيران كبيرة في العالم

انظمة جديدة في الامم المتحدة..ودخول دولة جديدة لدول دائمة العضوية

الصين وعملتها تدخل في اسواق العالمي وهو سبب انهيار اقتصادي بامريكا

حرب ع ارهاب في العالم وتفجيرات في أمن دولة بالعالم سويسرا

ارهاب في استراليا وامريكا، وفرنسا

استقلال ارمينيا وقبرص

الامور الدولية وحروب على اهبة الاستعداد لغاية عام 2019

توقعات مايك فغالي 2017 .. توقعات أوروبا 2017

بدء تفكك الاتحاد الاوربي ابتداءً من اسبانيا مروراً باليونان و بلجيكا وصولاً لفرنسا التي ستتغير بها الحكومة وسياستها

العرش البريطاني بخطر ويهتز

فرنسا قد تنسحب من الاتحاد الاوربي بنهاية 2017

توقعات مايك فغالي 2017 .. توقعات تركيا 2017

انقلاب في تركيا مفبرك سابقاً من اردوغان ولكن القادم انقلاب جدي

نظام دكتتوري سافر في تركيا

تركيا مشهد دموي كبير جداً

انقلاب جديد في تركيا..ومستقبل تركيا بلد مسيحي

توقعات مايك فغالي 2017 .. توقعات الخليج العربي 2017

توافق ايراني سعودي على دعم الجيش السوري

خلال 18 شهر وزير خارجية السورية سيستقبل نازحين سوريين وسعوديين من المملكة العربية السعودية

الامارات تتناغم مع ايران بعيداً عن سرب المملكة العربية السعودية

الشعب السعودي ممنوع من الكلام ..

الفتاوي التي تصدر من ال سعود لاتفهم

الثورة في السعودية ثورة شعب وليست ثورة دين وهي بنهاية عام 2017

تسوية كبيرة في اليمن ولن يعود احتلال السعودي لليمن

سلطنة عمان مرحلة سوداوية..وهي راعي الرسمي للمصالحة العربية وهي تدق اول مسمار لجامعة الدول العربية

خلاف كبير داخل البيت الملكي السعودي

الخلافات السعودية داخل العائلة الحاكمة بسبب سورية

بوادر الخلافات السعودية داخل العائلة الحاكمة بسبب سورية

ترامب عينه على الخليج

لاجئيين سعوديين امراء الى سوريا و العالم

مَا زالت السعودية تخُوض صِراعها في اليمن مَع الجماعات المُسلّحة، والتي تُشكّل خطرََا كبيرََا علي أمن البلاد، في هَذه الفقرة نطلعكم علي أهمّ توقعات مايك فغالي للسعودية 2017.

الإنقسام الكبير بين محمد بن نايف ومحمد بن سلمان يتفاقم للعلن ويؤثر على لبنان إذ أن تيار لبناني سياسي قد ينقسم مع الإنقسام السعودي.

السعودية لن تكون بمنئى عن ما يحدث في العالم العربي ولن يبقى خفيا” ما يحدث في هذه الأيام داخل المملكة.

خلافات سعودية – سعودية الى العلن لحين إظهارها كدويلات وليست كمملكة

توقعات مايك فغالي 2017 .. توقعات لبنان 2017

أهمّ القَضايا التي تَعيشُها لبنان في الوقت الحالي، هي مُشكلة إيجاد بديل للحكومة اللبنانية التي يَعتبرها الشّعب مُقصّرة في تقديم الخدمات في كافّة مَجالات الحياة وعلي إثرها طالب الشعب اللبناني بإحداث تغييرات بالمُؤسسات الحكومية ونظام الحكم في لبنان، هنا نتعرف علي توقعات مايك فغالي للبنان 2017.

مباحثات جدية على الشرق الاوسط دون تنازل من سورية ولبنان

السيد حسن نصرااله مابعد بعد بعد بعد حيفا والعالم مليئ بالمفاجات

مشهد جديد يجمع دولة الرئيس سعد الحريري مع الرئيس السوري.

لبنان أمام تسويات مهمة جدا” تؤدي الى صلاحيات جديدة تعطى للرئيس المقبل.

أحداث إرهاب يطال لبنان ولن يطال التعايش المشترك فيه.

أحداث مفصلية يمر بها لبنان على أثر أعمال إرهابية، نرجو أن لا تكون إغتيالات.

مجلس يجتمع به جميع أطياف البلد من 8 و14، وهو مجلس عذاء بيروتي.

الحراك الشعبي ينتقل الى السياسة. تحد كبير يخضه الحراك المدني بجميع أنواعه من الأرض الى السياسة.

قانون إنتخاب عادل للبنان ضمن تسوية شامل روكز، جان قهوجي، وزير الداخلية المشنوق في أرفع المناصب المقبلة.

أحداث على صعيد محافظات لبنان نرجو ان تكون خير ولكن الرجاء لا ينفع.

لبنان في قلب العاصفة.

ستعاد الى الذاكرة سوزان تميم وذكرى بأسماء جدد.

فضائح إعلامية وإعلانية، فضائح لاهل السياسة.

أحداث أمنية في معظم المناطق اللبنانية.

مقتل وجرح متظاهرين ببيروت سوف يسبب خلافات كبيرة داخل التيارات السياسية.

وفاة وزير سابق مفاجىء.

الكهرباء 18 ساعة تغذية.

نقابي معروف في ذمة الله.

شتاء عاصف جدا”

وليد جنبلاط يتنحى العمل السياسي الاكبر

الامير طلال ارسلان سيكون له دور بلم الشمل الموحدين بين ارسلان و جنبلاط و وهاب و سيكون لهم وزارة سيادية في لبنان

علاقة ازدهار بين سليمان فرنجية و عون وسيصل سليمان فرنجية لقصر بعبدا

جعجع سيتخذ خطوة جريئة جداً جداً بالنسبة لرئاسة الجمهورية

هزات سياسية في لبنان

توقعات مايك فغالي 2017 .. توقعات مصر 2017

تَشهد مصر حتي اليوم حَالية مِن التَّقلبات المُتسمرّة فِي مُختلف مجالات الحياة بالإضافة إلي دَعوات مُتواصلة في الوسط الشّعبي، وبعض قنوات الإعلام المصري بتغيير النظام، نتعرف ضمن هذه الفقرة علي أهم توقعات مايك فغالي 2017 لمصر.

أعمال إجرامية وتفجيرات تحمل بصمات جديدة وهي أقوى من التي سبقتها خطرا”.



خطر حول الإسكندرية وجزء من القاهرة وسيناء بإدراجها ضمن الدولة الإسلامية أو إعلانها إمارة.

الرئيس السيسي في البدلة العسكرية لمواجهة الإرهاب الكبير وينجح.

مصر تدخل على خط الوساطة اللبنانية ويكون لها دور فعال في ذلك.

المليارات الممنوحة لمصر بالإضافة الى البترول سيكون شؤوم عليها من بعض الدول والممالك العربية.

أسلحة متطورة من روسيا.

أحكام خطيرة يصدرها القضاء المصري وهي أكثر من حكم إعدام.

الرئيس السيسي في واجب عزاء بشكل رسمي مع أبناء الرئيس السابق حسني مبارك.

مصر مشاكل كبيرة وتحدي بعالم 2017 والرئيس السيسي الى دمشق وسيتم سحب سفراء العربية منها بسبب تقربها من سوريا

زيارة مصرية الى سورية و السفراء يسحبون سفاراتهم من مصر نتيجة التقارب مع سورية

مصر تعود صاحبة قرار و ستعود مكانتها كما كانت

كشف مؤامرة على مصر من احد المملكات العربية

الشعب المصري يكتشف مؤامرة ضده من السعودية

اشتباكات فلسطينية بين الفصائل الحل سيكون بكلمة من الحكومة السورية

توقعات مايك فغالي 2017 .. توقعات سوريا 2017

سوريا البَلد المنكوب، والذِي يَعِيش حالة صِراع بين الأطراف والجماعات المُسلّحَة ضد النظام السوري، والذي ما زال يستمر حتي اليوم دون أي حلول جذرية، إليكُم أبرز توقعات مايك فغالي لسوريا 2017.

زيارات حكومية من أوروبا وأميركا في السابق تزداد وتشكل ملف تحت رعاية القيصر الروسي ولن نذكر الإسم الأن.

الإرهاب في سورية الى الإنحسار.

حكومة موحدة توافقية يرأسها معارض.

حرفي ال “م” و “ط” يكون لهم دور كبير على صعيد الحكومة في سوريا.

لن ينتقص أي شيء من سلطات الرئيس لحين تنحيه.

إعادة إعمار سورية عنوان إقتصادي في مؤتمر يكون في العالم العربي وأبرزهم الكويت.

فتح سفارات غربية وعربية، ونشاط دبلوماسي. معارك متنقلة بين المسلحين نفسهم.

إنقسام أكبر في صفوف المعارضة السورية بعد مقتل أكئر من قيادي فيها.

إشتعال الجبهات الحدودية بين سورية وتركيا وحراك دولي لتسوية الوضع.

80% من مساحة سورية تحة سيطرة الدولة.

زيارة رسمية سورية على صعيد عالي جداً الى الاردن بعد زيارة مصر لسورية

الجيش السوري خارج الاراضي السورية بطلب من احدى الدول

انا ابشر بسورية عام 2017 وانا قد بشرتكم بحلب عام 2016

سفارات تفتح و علاقات دبلوماسية من اول وجديد جديد في دمشق و الناطق الرسمي بإسم حكومات العرب الرئيس بشار #الأسد

حركة كبيرة كتير لمطار دمشق و الحظر تدريجياً ينسحب ثم يرتفع لينتهي بعام 2018

ستحصل كوارث طبيعية في سورية وهناك هزات ارضية مهولة وستؤثر على سوريا و لبنان و فلسطين مرعبة ولا تخلف ضحايا

دستور جديد لسورية وتحديث قوانين و حكومة وفاق وطني دون انتقاص لصلاحيات الرئيس وذلك بدء من 2017

الكثير من السوريين سيفقتد من البعيدين و هناك الكثير سيعانق بعيدين عنهم

حلب تعود بوابة التجارة السورية و العربية و المدينة الصناعية ستتعمر من جديد

الحل السوري يبدء بالشهر الرابع

ما من جنيف جديد

شركات اجنبية و عربية تتهافت على سوريا قبل ارتفاع العقارات

الحكومة و القيادة السورية تحاكم الفساد و اسماء لامعة تكون امام المحاكم و خلف القضبان

ابو بكر البغدادي بنفس الصورة الذي بات عليها ابو مصعب الزرقاوي

بوتين في دمشق 2017

توقعات مايك فغالي 2017 .. توقعات الدول العربية 2017

التقسيم سيكون واقع في ليبيا

الجزائر وتونس حوادث مؤلمة للأسف

داعش واسرائيل في مواجهة بالقدس

المغرب سيشكل خطر على دول مجاورة..وسيستعيد الصحراء من اسبانيا

لاتحرير للقدس الا بعد تحرير مكة المكرمة وتحرير الجولان قبل الاثنين

قد تشهد هذا السنة تحرير الجولان او من جنوب لبنان

توقعات مايك فغالي 2017 .. توقعات ايران 2017

محاولة زعزعة الامن في ايران..

ايران صاحبة القرار الاوحد في الشرق الاوسط .. وتستعيد مكانها السابق .. السياحة في ازدهار في ايران .

إيران مَا زالت تُشكّل حَالة مِن الجَدل لَدي الكثير من الدول العربية والأجنبية، من خلال تصريحاتها وبرنامجها النووي وتدخلاتها السياسية والعسكرية في الأنظمة العربية والأجنبية، ونُقدّم هنا أبرز توقعات مايك فغالي لإيران 2017.

بعد الإتفاق النووي إيران توسع نفوذها في المنطقة.

تغييرات كبرى على صعيد إنفتاح للخارج.

السياحة الدينية والترفيهية في إيران تزدهر.

إصلاح بعض العلاقات العربية السنية الشيعية.

كركبة على أثر الإصلاحات الداخلية الإيرانية وتغييرات على صعيد سياسي وحكومي.

مشهد من المظاهرات في إيران ولن يقمع بالطرق العربية.

توقعات مايك فغالي 2017 .. توقعات اليمن 2017

ما زالت اليمن تَعِيش أجواء الحرب والتّشرد، والتي أصبَحت قَضِية مُهمّة في الرأي العَربِي ووسائل الإعلام العربية والعالميّة، وهُنا نُطلعكُم عَلي أهمّ وأبرز تَوقعات المنجم اللبناني مايك فغالي لليمن في عام 2017.

للأسف اليمن يمنين، حسم عسكري بنسبة كبيرة وتفاهم على القسم الأخر وبداية تقسيم نظام فدرالي وحكم ذاتي. بعد حكومة إئتلاف.

توقعات مايك فغالي 2017 .. توقعات العراق 2017

الأمور لن تتوقّف داعشياً في العراق، ولكن هناك مواصلة من الحكومة العراقية لتحرير مدن العراق بالإضافة إلي إنسحاب امريكي من العراق، وترك الأمور عسكريا بيد الحكومة العراقية ودعمها سياسيا وعسكريََا.

توقعات مايك فغالي 2017 .. توقعات فلسطين 2017

أهمّ وأبرز توقعات الفلكي اللبناني مايك فغالي في عام 2017 لفلسطين، حَيثُ مَا زالت فلسطين تعاني مِن الاحتلال الاسرائيلي في مُختلف المجالات، فلنتعرّف علي التوقعات التي أطلقها مايك فغالي عن فلسطين في العام الجديد 2017.

فلسطين خلاف بين دحلان و عباس ولا وجود لهم في فلسطين

الإستفزاز الصهيوني يستمر خاصة في الأراضي المقدسة والضفة وغذة.

التفجير يطال عمق الشيطان الأكبر إسرائيل.

إنتفاضة السكاكين ككرة الثلج تكبر وبشكل سريع وتشكل ورقة ضغط لجعل المفاوضات عادلة.

نتنياهو وضع مهتز داخل حكومته قد يضطر السفر بسبب مذكراة دولية.

توسع الأزمات حتى تطال ما لم يطال من ذي قبل.

فلسطين لن تتراجع بدعوا ضد إسرائيل أمام المداخل الدولية.

قرار حسم الرئاسة الفلسطينية، مرشح من حماس ومرشح من فتح، أما الرئيس خارج الحزبين توافقي.

توقعات مايك فغالي 2017 .. توقعات الفن 2017

اكثر من حداد رسمي في سوريا و لبنان و مصر و اخص بالتحديد سورية من الجيل القديم و الجديد على الصعيد الفني

الدراما و السينما السورية الى نهضة