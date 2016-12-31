أعرب دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي المنتخب، عن شكوكه في أن روسيا هي التي تقف وراء الهجمات الإلكترونية في الولايات المتحدة، حسبما نقلته وكالة “نوفوستي”، الأحد 1 يناير/كانون الثاني.

وبحسب ترامب فإن “أحدا آخر” هو الذي يتحمل المسؤولية عن الهجمات الإلكترونية التي تعرض لها الحزب الديمقراطي الأمريكي، وليست روسيا.

وأضاف الرئيس الأمريكي المنتخب أنه يعلم كثيرا عن قضية “الهاكرز الروس”، واعدا بنشر التفاصيل في هذا الشأن الأسبوع المقبل.

وأعرب ترامب عن أمله في أن تكون لدى الولايات المتحدة “علاقات ممتازة” مع عدد كبير من البلدان، بينها روسيا، والصين.

وكانت الاستخبارات الأمريكية اتهمت روسيا في وقت سابق بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها منظومة الانتخابات الأمريكية، فيما رفضت موسكو كافة الاتهامات، قائلة إنها بلا أدلة .