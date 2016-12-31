قالت تقارير صحفية مصرية إن النظام المصري يسعى مؤخرا إلى تغيير خريطة التحالفات والتوازنات في المنطقة، واتخذت قرارا استراتيجيا بالابتعاد سياسيا عن دول الخليج في ظل الخلافات المتصاعدة بين القاهرة والرياض.

ونشرت صحيفة “فيتو” المصرية يوم الجمعة، تقريرا أشارت فيه إلى أن العلاقات بين مصر ودول الخليج وصلت إلى طريق مسدود بعد البيان الصادر عن مجلس التعاون الخليجي قبل أسبوعين الذي تضامن مع قطر في مواجهة الاتهامات المصرية لها بالضلوع في تفجير الكنيسة البطرسية بالقاهرة، وما تبعه من زيارة مسؤولين سعوديين وقطريين لإثيوبيا والتقاطهم صورا تذكارية بجوار سد النهضة في رسالة واضحة للنظام المصري.

ونقلت الصحيفة المقربة من الأجهزة الأمنية، عن مصدر دبلوماسي قوله إن السبب الرئيسي للخلاف بين مصر والسعودية يتمثل في الصراع على قيادة المنطقة، وفرض السعودية لأجندة إقليمية رسمتها في ظل غياب الدور المصري وتأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية عقب ثورة كانون الثاني/يناير 2011.

وأشار المصدر إلى أن تحكم الأمير الشاب الطموح محمد بن سلمان في مقاليد الأمور في المملكة وضيقه بعودة مصر للعب دور إقليمي في الملف اللبناني والعراقي والسوري، ورفضها الحل العسكري في اليمن، دفع الأمير إلى اتخاذ قرارات صدامية مع مصر، حتى أنه رفض جهود المصالحة مع مصر والتي قادتها الإمارات والكويت وقدم قائمة شروط إلى أطراف الوساطة، وحرض لجانا إلكترونية ووسائل إعلام سعودية لمهاجمة مصر لتبديد آمال التقارب، على الرغم من قبول الملك سلمان بن عبد العزيز بالتصالح مع مصر، مؤكدا أن قطر تشجع ولي ولي العهد السعودي على هذا الطريق سعيا إلى عزل القاهرة عن محيطها العربي.

وأعلن أن القاهرة تجهز سيناريو سيتم تطبيقه خلال عام 2017، لمواجهة السعودية، يتضمن إحياء التحالف التاريخي بين القاهرة وبغداد، ويضم معهما عواصم عربية أخرى تميل إلى الابتعاد عن النفوذ الخليجي، من بينها الجزائر وبيروت وتونس، مشيرا إلى أن هذا التحالف سيعمل على التوصل إلى حلول سياسية في سوريا واليمن وليبيا بهدف ضمهم لمشروع تقوده القاهرة.

وكان وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري قد زار القاهرة الأسبوع الماضي، والتقى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وبحثا التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، معلنا أن العراق مستعد للوساطة بين مصر وايران لتقريب وجهات النظر بين البلدين.

وقال الجعفري، في تصريحات صحفية يوم الجمعة، إن بلاده ترغب في تطوير العلاقات الاستراتيجية مع مصر على كل المستويات، مشددا على التعاون بين البلدين في مواجهة التنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق ستنعقد خلال شهرين لتحقيق مصالح البلدين.