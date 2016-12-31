في أول تصريح له بعد منعه من الحديث في الصحافة المكتوبة أو المرئية أو مواقع التواصل الاجتماعي منذ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال الكاتب السعودي المعروف، جمال خاشقجي، إن السعودية ستلجأ للتحكيم الدولي حال حكم القضاء بمصرية تيران وصنافير.

وأضاف خاشقجي في تصريحات لموقع “مصراوي” : “لا شك أن ما يجري يعكس حالة متغيرة في العلاقات المصرية السعودية، لكني أميل إلى أنها إجراءات تقاضي عادية وأمور طبيعية وننتظر حتى 16 يناير المقبل، موعد نظر الطعن في القضية”.

وتابع الكاتب السعودي: “حتى لو افترضنا أنه في هذا التاريخ رفض الطعن فمن المفترض أننا كصحفيين أن نقول أن هذا قرار القضاء المصري فالسعودية حينما تلجأ للتحكيم الدولي وتأخذ القضية إلى بعد آخر وهو ليس بالخصومة، ولكن تحاكم في أروقة أخرى، أنا من هذه المدرسة في تفسير العلاقة المصرية السعودية، لا أن نجملها ولا أن ننمقها”.

وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قد قضت اليوم السبت، بتأييد حكم أول درجة من محكمة “الأمور المستعجلة” القاضي بوقف تنفيذ حكم “مصرية تيران وصنافير” الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في 29 سبتمبر الماضي، بقبول استشكالين أقامهما المواطن “خيري عبد الفتاح”، والمحامي “أشرف فرحات”، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة، ونتج عنه وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.