أعلن رجل الأعمال القبطي، ومؤسس حزب “المصريين الأحرار”، نجيب ساويرس عن توجه حزبه للجوء إلى القضاء، بعد أن تم إزاحته من رئاسة مجلس الأمناء للحزب، في خطوة وصفت بالإنقلابية من قبل الموالين للنظام ورئيسه عبد الفتاح السيسي، في حين وصف “ساويرس” الخطوة بـ”التأميم”.

وقال “ساويرس” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الآن سنضطر للجوء إلى القضاء .. إلا إذا تم تأميمه هو الآخر…”.

الآن سنضطر للجؤ إلى القضاء .. إلا إذا تم تأميمه هو الآخر … — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 31, 2016

وكان “حزب المصريين الأحرار” بأعضائه الموالين للسيسي، قد وافق على تعديل لائحته الداخلية، وإلغاء مجلس الأمناء، وذلك خلال انعقاد المؤتمر العام للحزب، أمس، بفندق الماسة، فى غياب مؤسس الحزب، المهندس نجيب ساويرس ، أحد أبرز أعضاء مجلس الأمناء.

ويبلغ عدد أعضاء المؤتمر العام للحزب 6000 عضو، بينهم 1005 أعضاء مسددين الاشتراكات، ولهم حق حضور اجتماعات المؤتمر والتصويت على قراراته، حيث حضر اجتماع المؤتمر، أمس، 645 عضوا، بينهم 620 صوتوا بالموافقة، مقابل 25 عضوا فقط صوتوا بالرفض.

وبلغ عدد نواب الحزب الحاضرين الذين أعلنوا تأييدهم لإلغاء مجلس الأمناء 45 نائبا، وتم التصويت وقوفاً، وسط هتافات “تحيا مصر.. يحيا المصريين الأحرار”.

وأعلن عصام خليل، رئيس الحزب، تبرعه بتجهيز مقر بديل للحزب بشارع العروبة بمصر الجديدة، بعد أن طلب المهندس نجيب ساويرس من قيادات الحزب إخلاء مقر الحزب الحالى، بوسط القاهرة.