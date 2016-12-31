تصدر هاشتاغ #رحيل_السيسي_انقاذ_للوطن موقع التدوينات القصيرة تويتر، حيث أكد رواد الموقع الاجتماعي أن رحيل عبد الفتاح السيسي عن الحكم يمثل حلا للأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.
وفي تدوينات رصدتها وطن قالت ®رَيحَانةُ الثورة®: الم يحن ان يعي عقلاء الوطن ان #رحيل_السيسي_انقاذ_للوطن، خان وباع، واوصل الوطن لأسوء حال داخليا اثقلها بالأزمات والفقر وخارجيا بالخزي والعار.
❔الم يحن ان يعي عقلاء الوطن ان #رحيل_السيسي_انقاذ_للوطن
خان وباع واوصل الوطن لاسوء حال
داخليا اثقلها بالأزمات والفقر
وخارجيا بالخزي والعار
— ®رَيحَانةُ✨الثورة® (@R22N2) December 30, 2016
وفي السياق ذاته، غردت نـــور الـحــق قائلة: اقفوا جنب مصر 6 شهور بس وبعدين هيحصل ايه بعدها!، هنلاقي نفسنا كلنا واقفين في السعودية #تيران_وصنافير_مصريه، #رحيل_السيسى_انقاذ_للوطن .
– اقفوا جنب مصر 6 شهور بس
= وبعدين هيحصل ايه بعدها!
– هنلاقي نفسنا كلنا واقفين في السعودية
#تيران_وصنافير_مصريه#رحيل_السيسى_انقاذ_للوطن pic.twitter.com/szKx7oB5hC
— ⚡ نـــور الـحــق ⚡ (@Noonegy) December 30, 2016
وغرد Bayan Malek أن #رحيل_السيسي_انقاذ_للوطن لازم يرحل عشان نحافظ على اللى باقى من بلدنا وشبابنا وديننا
#رحيل_السيسي_انقاذ_للوطن
لازم يرحل عشان نحافظ على اللى باقى من بلدنا وشبابنا وديننا
— Bayan Malek (@BayanMalek) December 30, 2016
وقالت asmaa ali #رحيل_السيسي_انقاذ_للوطن السيسي عنوان الفقر والظلم والخيانةوالانتكاسة الاقتصاديةوالعربية ورحيله هو وسلطته الغاشمة هو إنقاذ للوطن
#رحيل_السيسي_انقاذ_للوطن
السيسي عنوان الفقر والظلم والخيانةوالانتكاسة الاقتصاديةوالعربية ورحيله هو وسلطته الغاشمة هو إنقاذللوطن
— asmaa ali (@asmaaal53145350) December 30, 2016
وقالت ZeinAlaabdeen #رحيل_السيسى_انقاذ_للوطن، اللي مفكر إن السيسي يملك قرار رحيله، يبقى مش فاهم النظام الدولي صح، القرار في واشنطن وتل أبيب، ولو رحل فالبدائل موجودة.
#رحيل_السيسى_انقاذ_للوطن
اللي مفكر إن السيسي يملك قرار رحيله
يبقى مش فاهم النظام الدولي صح
القرار في واشنطن وتل أبيب
ولو رحل فالبدائل موجودة
— ♨️ZeinAlaabdeen♨️ (@zeinalaabdeen) December 30, 2016
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