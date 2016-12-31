تصدر هاشتاغ موقع التدوينات القصيرة ، حيث أكد رواد الموقع الاجتماعي أن عبد الفتاح عن الحكم يمثل حلا للأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.

 

وفي تدوينات رصدتها وطن قالت ®‏رَيحَانةُ الثورة®: الم يحن ان يعي عقلاء الوطن ان  #رحيل_السيسي_انقاذ_للوطن، خان وباع، واوصل الوطن لأسوء حال داخليا اثقلها بالأزمات والفقر وخارجيا بالخزي والعار.

 

 

وفي السياق ذاته، غردت نـــور الـحــق قائلة: اقفوا جنب 6 شهور بس وبعدين هيحصل ايه بعدها!، هنلاقي نفسنا كلنا واقفين في #_وصنافير_مصريه، #رحيل_السيسى_انقاذ_للوطن .

 

 

وغرد Bayan Malek أن #رحيل_السيسي_انقاذ_للوطن لازم يرحل عشان نحافظ على اللى باقى من بلدنا وشبابنا وديننا

 

 

وقالت asmaa ali #رحيل_السيسي_انقاذ_للوطن السيسي عنوان الفقر والظلم والخيانةوالانتكاسة الاقتصاديةوالعربية ورحيله هو وسلطته الغاشمة هو إنقاذ للوطن

 

وقالت ZeinAlaabdeen   #رحيل_السيسى_انقاذ_للوطن، اللي مفكر إن السيسي يملك قرار رحيله، يبقى مش فاهم النظام الدولي صح، القرار في  واشنطن وتل أبيب، ولو رحل فالبدائل موجودة.

 

 