تصدر هاشتاغ #رحيل_السيسي_انقاذ_للوطن موقع التدوينات القصيرة تويتر، حيث أكد رواد الموقع الاجتماعي أن رحيل عبد الفتاح السيسي عن الحكم يمثل حلا للأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد.

وفي تدوينات رصدتها وطن قالت ®‏رَيحَانةُ الثورة®: الم يحن ان يعي عقلاء الوطن ان #رحيل_السيسي_انقاذ_للوطن، خان وباع، واوصل الوطن لأسوء حال داخليا اثقلها بالأزمات والفقر وخارجيا بالخزي والعار.

❔الم يحن ان يعي عقلاء الوطن ان #رحيل_السيسي_انقاذ_للوطن

خان وباع واوصل الوطن لاسوء حال

داخليا اثقلها بالأزمات والفقر

وخارجيا بالخزي والعار — ®‏رَيحَانةُ✨الثورة® (@R22N2) December 30, 2016

وفي السياق ذاته، غردت نـــور الـحــق قائلة: اقفوا جنب مصر 6 شهور بس وبعدين هيحصل ايه بعدها!، هنلاقي نفسنا كلنا واقفين في السعودية #تيران_وصنافير_مصريه، #رحيل_السيسى_انقاذ_للوطن .

– اقفوا جنب مصر 6 شهور بس

= وبعدين هيحصل ايه بعدها!

– هنلاقي نفسنا كلنا واقفين في السعودية

⁧#تيران_وصنافير_مصريه#رحيل_السيسى_انقاذ_للوطن pic.twitter.com/szKx7oB5hC — ⚡ نـــور الـحــق ⚡ (@Noonegy) December 30, 2016

وغرد Bayan Malek أن #رحيل_السيسي_انقاذ_للوطن لازم يرحل عشان نحافظ على اللى باقى من بلدنا وشبابنا وديننا

#رحيل_السيسي_انقاذ_للوطن

لازم يرحل عشان نحافظ على اللى باقى من بلدنا وشبابنا وديننا — Bayan Malek (@BayanMalek) December 30, 2016

وقالت asmaa ali #رحيل_السيسي_انقاذ_للوطن السيسي عنوان الفقر والظلم والخيانةوالانتكاسة الاقتصاديةوالعربية ورحيله هو وسلطته الغاشمة هو إنقاذ للوطن

#رحيل_السيسي_انقاذ_للوطن

السيسي عنوان الفقر والظلم والخيانةوالانتكاسة الاقتصاديةوالعربية ورحيله هو وسلطته الغاشمة هو إنقاذللوطن — asmaa ali (@asmaaal53145350) December 30, 2016

وقالت ZeinAlaabdeen #رحيل_السيسى_انقاذ_للوطن، اللي مفكر إن السيسي يملك قرار رحيله، يبقى مش فاهم النظام الدولي صح، القرار في واشنطن وتل أبيب، ولو رحل فالبدائل موجودة.