غالباً ما يتم ربط تاريخ النبيذ مع تاريخ الرومانيين ولكن بعد العثور على آثار من الفخار يتجاوز عمرها الـ 7000 عام في جبال “زاغروس” في إيران تم التأكد من احتوائها على أثاراً من عصير العنب, مما يؤكد أن تاريخ النبيذ يعود لزمن أبعد من زمن الرومانيين.

كما وجد في أرمينيا بقايا آثار تدل على وجود ما يشبه مصنع نبيذ, والتي يقدر عمره بـ 5000 عام قبل الميلاد.

وتقتل المشروبات الكحولية شخص كلّ 10 ثوانٍ حول العالم، وفي عام 2012 وحده كانت الخمور السبب في وفاة 3 ملايين و 300 ألف إنسان.

شاهد هذا الفيديو من إعداد قناة “متع عقلك” على “يوتيوب” عن حقائق مخيفة لا تعرفونها عن الخمور: