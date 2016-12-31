هاجم العضو السابق في مجلس الشعب السوري والمحلل السياسي “”، المملكة العربية السعوديّة، واصفاً أمراءها بأنهم “كهنة”.

 

جاء هذا الهجوم من “شلاش” رداً على اقتراح أمير سعودي عناوين تواصل لرفع الشكاوي ضد مؤيدي والحوثي، المقيمين على الأراضي ، في إطار استنفار إلكتروني قاده مغردون سعوديون ضد “شبيحة” .

 

وكتب “شلاش”: “عينة من كهنة آل سعود !! مجرد تأييدك لقائد بلدك تكون مجرم عند صبيان آل سعود !! إن غداً لناظره قريب يا حفاة يا عراة يا رعاع يا كلاب”.

كان الأمير سطام بن خالد آل سعود، نشر عبر حسابه الرسمي في “”، تغريدة كتب فيها “الإخوة السوريون واليمنيون الضيوف والمقيمون، بإمكانكم الإبلاغ عن شبيحة بشار والحوثي بالسعودية بشكل سري، وحياكم الله في بلدكم الثاني”.

 

وأرفق الأمير تغريدته بثلاثة وسائل للتواصل، أولها الاتصال المباشر بالرقم 990، وهو المخصص من قبل وزارة الداخلية للإبلاغ “عما يثير الريبة والاشتباه”.

 

وأوقفت السلطات السعودية عدداً من مؤيدي النظام السوري، نشروا صوراً على مواقع التواصل الاجتماعيّ “احتفالاً بانتصار ” كما يسمونه.

 