هاجم العضو السابق في مجلس الشعب السوري والمحلل السياسي “أحمد شلاش”، المملكة العربية السعوديّة، واصفاً أمراءها بأنهم “كهنة”.

جاء هذا الهجوم من “شلاش” رداً على اقتراح أمير سعودي عناوين تواصل لرفع الشكاوي ضد مؤيدي النظام السوري والحوثي، المقيمين على الأراضي السعودية، في إطار استنفار إلكتروني قاده مغردون سعوديون ضد “شبيحة” الأسد.

وكتب “شلاش”: “عينة من كهنة آل سعود !! مجرد تأييدك لقائد بلدك تكون مجرم عند صبيان آل سعود !! إن غداً لناظره قريب يا حفاة يا عراة يا رعاع يا كلاب”.

عينة من كهنة آل سعود !!

مجرد تأييدك لقائد بلدك تكون مجرم عند صبيان آل سعود !!

إن غداً لناظره قريب يا حفاة يا عراة يا رعاع يا كلاب . pic.twitter.com/zPIaR6eK84 — الشيخ أحمد شلاش (@shlash58) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٦

كان الأمير سطام بن خالد آل سعود، نشر عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، تغريدة كتب فيها “الإخوة السوريون واليمنيون الضيوف والمقيمون، بإمكانكم الإبلاغ عن شبيحة بشار والحوثي بالسعودية بشكل سري، وحياكم الله في بلدكم الثاني”.

وأرفق الأمير تغريدته بثلاثة وسائل للتواصل، أولها الاتصال المباشر بالرقم 990، وهو المخصص من قبل وزارة الداخلية للإبلاغ “عما يثير الريبة والاشتباه”.

وأوقفت السلطات السعودية عدداً من مؤيدي النظام السوري، نشروا صوراً على مواقع التواصل الاجتماعيّ “احتفالاً بانتصار حلب” كما يسمونه.