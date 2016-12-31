أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أن قائد تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي لا يزال حيا، رغم جهود قوات التحالف الدولي للقضاء على قادة الجهاديين.

وقال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية لشبكة سي إن إن “نعتقد أن البغدادي على قيد الحياة ومازال يقود تنظيم الدولة.

وأضاف “نفعل ما في مقدورنا” لتحديد موقعه والقضاء عليه، مشيرا إلى أن “هذا شيء نخصص له وقتا كثيرا” و”سنغتنم أي فرصة لكي ننزل به العقاب الذي يستحقه”.

بقي البغدادي بعيدا عن الأنظار وقتا طويلا، بخلاف تنظيمه الذي سعى دائما إلى القيام بالدعاية.

لم يظهر وجه البغدادي سوى في شريط فيديو واحد لتنظيم الدولة منذ إعلانه الخلافة بسوريا والعراق في يونيو 2014.

وتم تصوير الفيديو آنذاك في مدينة الموصل في شمال العراق والتي تحاول القوات العراقية استعادتها من الجهاديين.

وتسري بين وقت وآخر شائعات عن مقتل البغدادي، لكن لا تتوافر معلومات موثقة حوله.

وعند سؤالهم عن مصير البغدادي يلزم مسؤولو البنتاجون عموما الصمت حول موقعه وتحركاته.

لكن بيتر كوك قال إن “الخليفة” بات معزولا حاليا، إذ أن الضربات التي يشنها التحالف الدولي قضت على قيادة التنظيم.

وأوضح أنه يصعب على البغدادي “العثور على مستشارين و(أشخاص) موثوقين يمكنه التحدث إليهم، لأن الكثير من بينهم ما عادوا موجودين.

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر إلى 25 مليون دولار قيمة المكافأة التي تمنح لأي شخص يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على البغدادي.

كانت قيمة المكافأة سابقا عشرة ملايين دولار وقد أطلقتها الوزارة في العام 2011.

ونقلت “سي إن إن” الخميس عن مسؤول أمريكي لم تحدد هويته أن الولايات المتحدة كانت تملك “في الأسابيع الأخيرة” معلومات عن “تحركات” البغدادي، غير أنه لم يوفر معلومات إضافية عن مكان وجوده.