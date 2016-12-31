ذكرت وسائل إعلامٍ تونسية، أن مراسل القناة العاشرة الاسرائيلية “مؤاف فاردي”، الذي دخل البلاد بعد ايام من اغتيال الشهيد محمد الزواري، لا يملك أي جواز سفر ألماني لأن الجواز الذي قدّمه مزيف.

وأشارت إلى أنّ المراسل أقام طيلة يومين في نزل أفريكا بالعاصمة مُستخدما نفس جواز السفر الذي تأكد من خلال مصالح الإنتربول أنه غير مسجل في قواعد بيانات الأمانة العامة للمنظّمة.

جديرٌ بالذكر أن دخول مراسل القناة العاشرة الاسرائيلية الى تونس، واجرائه تقريراً من امام منزل الشهيد محمد الزواري في صفاقس، أثار جدلاً واسعاً في الأوساط التونسية، ومطالبات للسلطات الأمنية بالتحقيق في ملابسات دخوله البلاد.

وكانت النقابة العامة للإعلام في تونس، عبّرت عن صدمتها من تواجد الصحفي الإسرائيلي في تونس، وممارسة عمله بشكل عادي جدا أمام منزل الشهيد الزواري دون حسيب او رقيب “وكأن تونس أصبحت دون سيادة ودون موقف واضح تجاه العدو الاسرائيلي”.كما جاء في بيان للنقابة

واعتبرت وصول الصحفي الاسرائيلي الى منزل الشهيد محمد الزواري، “وصمة عار ومساً بالشعب التونسي، وتضرب المواقف المبدئية التونسية تجاه القضية الفلسطينية التي احتضنتها تونس خلال أيام الشدة وكانت ديار التونسيين ديارا للفسطينيين”.