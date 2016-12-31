يعتقد خبراء من جامعة بنسلفانيا أن الدول المتطورة في العالم قد تشهد خسارة نحو %47 من أماكن العمل خلال الـ 25 السنة القادمة.

وبحسب مجلة “إيكونوميست”، فإنّ هذه المهن ستختفي خلال 25 سنة:

1.مدققو الحسابات.

2.أطباء.

3.سائقو سيارات الأجرة.

4.محامون.

5.معلِّمون.

6.بيروقراطيون مختلفون.

7.مستشارون ماليون.

وتقول المجلة إنه في نهاية المطاف، لن يتوقف تطور الآليات والحوسبة. فقد تُشغّل شركات نيوتك (NEW-TECH) ومصالح تجارية أخرى العاطلين عن العمل، ولكن ستكون وتيرة التشغيل بطيئة بحيث لن تضمن منع الفوضى.