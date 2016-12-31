يعتقد خبراء من جامعة بنسلفانيا أن الدول المتطورة في العالم قد تشهد خسارة نحو %47 من أماكن العمل خلال الـ 25 السنة القادمة.
وبحسب مجلة “إيكونوميست”، فإنّ هذه المهن ستختفي خلال 25 سنة:
1.مدققو الحسابات.
2.أطباء.
3.سائقو سيارات الأجرة.
4.محامون.
5.معلِّمون.
6.بيروقراطيون مختلفون.
7.مستشارون ماليون.
وتقول المجلة إنه في نهاية المطاف، لن يتوقف تطور الآليات والحوسبة. فقد تُشغّل شركات نيوتك (NEW-TECH) ومصالح تجارية أخرى العاطلين عن العمل، ولكن ستكون وتيرة التشغيل بطيئة بحيث لن تضمن منع الفوضى.
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