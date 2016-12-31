مع انتهاء العام 2016 وترقب العالم لدخول العام الجديد بعد منتصف ليل، السبت، رصدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أبرز توقعاتها للعام الجديد من خلال تنبؤات الصحفي البريطاني بيتر أوبورن، والتي جاءت على النحو التالي:

الإطاحة بالملك سلمان

زعمت الصحيفة أن عقودا من القمع والإسراف في الإنفاق والفساد ستطارد العائلة المالكة في السعودية، متوقعة حدوث انقلاب ضد الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأضافت الصحيفة أن البلاد ستدفع ثمن التدخل في كل من سوريا والحروب الأهلية اليمنية، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يحل محل الملك سلمان، رئيس جهاز الأمن السابق “محمد بن نايف” الذي لديه صلات طويلة الأمد مع واشنطن.

علاقة ترامب ببوتين

كما توقعت الصحيفة تجاهل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قرار سلفه الرئيس باراك أوباما بطرد 35 من الدبلوماسيين الروس، خاصة بعدما تعهد ترامب بتدشين ما يسمى بـصفقة الأصدقاء مع روسيا.

وبالرغم من ذلك، ترى وكالة المخابرات المركزية أن ترامب يرجح مصالح الأمن الروسية، وخلال المواجهة التي ستتم بين البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية، سيأمر ترامب مستشار الأمن القومي لإقالة كبار ضباط المخابرات.

المهاجرون إلى أوروبا

وتوقعت ديلي ميل أن تقرر الحكومة التركية السماح لمئات الآلاف من طالبي اللجوء السوريين وغيرهم السفر من خلال أراضيها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا القرار في أعقاب انهيار اتفاق بين ألمانيا وتركيا للحد من عدد اللاجئين في مقابل منح المواطنين الأتراك السفر بدون تأشيرة لدخول منطقة شنجن.