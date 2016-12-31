ردَّت الكاتبة الأردنية، إحسان الفقيه، على هجوم الإعلامي المصري، ، على المملكة ، الذي هددها بالغزو وإعادة حكم “آل رشيد”.

 

وقالت “الفقيه” في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “”: رصدتها “وطن”:” بعيدا عن بعون الله لن تركع والرياض عاصمة القرار العربي وآل الرشيد عزوة ومن خير رجالهم ودون #السعودية ملايين الرقاب”.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك غضبًا شعبيًا سعوديًا عارمًا من هجوم الإعلام المصري على المملكة العربية السعودية منذ تولي العاهل السعودي ، كما دعا الكثير من الكتاب والإعلاميين السعوديين إلى التدخل لوقف ما سمّوه بـ “الحرب الإعلامية المصرية ضد المملكة“.