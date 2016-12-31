ردَّت الكاتبة الأردنية، إحسان الفقيه، على هجوم الإعلامي المصري، يوسف الحسيني، على المملكة العربية السعودية، الذي هددها بالغزو وإعادة حكم “آل رشيد”.

وقالت “الفقيه” في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”: رصدتها “وطن”:” بعيدا عن الجزيرتين الدرعية بعون الله لن تركع والرياض عاصمة القرار العربي وآل الرشيد عزوة آل سعود ومن خير رجالهم ودون #السعودية ملايين الرقاب”.

بعيدا عن الجزيرتين

الدرعية بعون الله لن تركع

والرياض عاصمة القرار العربي

وآل الرشيد عزوة آل سعود ومن خير رجالهم

ودون #السعودية ملايين الرقاب pic.twitter.com/YA8EwQuriS — احسان الفقيه (@EHSANFAKEEH) December 30, 2016

وتجدر الإشارة إلى أن هناك غضبًا شعبيًا سعوديًا عارمًا من هجوم الإعلام المصري على المملكة العربية السعودية منذ تولي العاهل السعودي الملك سلمان، كما دعا الكثير من الكتاب والإعلاميين السعوديين السلطات المصرية إلى التدخل لوقف ما سمّوه بـ “الحرب الإعلامية المصرية ضد المملكة“.