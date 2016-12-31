قال الأكاديمي السعودي الدكتور «أحمد بن راشد بن سعيد»، إن قرابة نصف متابعي فضائية «العربية» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «مزيفون».

وغرد «بن سعيد» على حسابه بموقع «تويتر»: «تزعم العربية أن عدد متابعيها 11 مليوناً و600 ألف متابع، وقد تحرّيت صحة ذلك، فوجدت أن أكثر من 5 ملايين و100 ألف متابع مزيّفون!».

ويعُرف عن «أحمد بن سعيد» هجومه اللاذع على قناة «العربية»، وما يسمى بـ«تفكيك الخطاب المتصهين»، ومن أبرز تغريداته في هذا الصدد: «حفنة من أعداء الفضيلة لديهم mbc والعربية وروتانا.. نحن الجماهير ما عندنا أموال مثلهم ولا نفوذ.. كيف نتغلب عليهم« بالوعي والصمود والإيمان».

والعام الماضي، اعتقلت السلطات السعودية «بن سعيد» لأيام، بناء على شكوى من قناة «العربية» بزعم الإساءة لها.