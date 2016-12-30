رصدت دراسة لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، توقعات للعام المقبل 2017، حول اشتعال 7 في العالم، قابلة للاشتعال، أربعة منها ذات تأثير عالي، وهي:

 

1- تفاقم الحرب الأهلية في بسبب زيادة الدعم الخارجي لأطراف الصراع، بما في ذلك التدخل العسكري من قبل القوى الخارجية مثل وإيران.

 

2- مواصلة الهجمات الإرهابية بضرب المنطقة من قبل تنظيمات متطرفة محلية أو أجنبية، بحسب التوقعات.

 

3- تصعيد العنف بين ومختلف الجماعات المسلحة الكردية داخل وفي البلدان المجاورة.

 

4- روسيا أيضا من المتوقع أن تندلع فيها مواجهة عسكرية متعمدة أو غير مقصودة بينها وبين أعضاء حلف شمال الأطلسي، بسبب السلوك الروسي في أوروبا الشرقية.

 

أما الـ 3 صراعات المتوقع اندلاعها وهي ذات تأثير معتدل:

 

فانحصرت في:

5- وقوع أزمة حادة في ناجمة عن تجاربها في الصواريخ الباليستية النووية، وعن امتلاكها أسلحة دمار شامل.

 

6- إلى جانب وقوع هجوم إلكتروني يربك البنى التحتية في الولايات المتحدة.

 

7- بالإضافة إلى زيادة العنف وعدم الاستقرار في أفغانستان.

 

وغابت التوقعات للعام المقبل حول أربعة صراعات كانت على قائمة الأولويات في العام ألفين وستة عشر، وهي:

 

عدم الاستقرار السياسي في دول الاتحاد الأوروبي النابعة من أزمة اللاجئين، وتفكك العراق بسبب العنف الطائفي وتنظيم ، وزيادة حدة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلى جانب تفكك ليبيا سياسياً.