رصدت دراسة لمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، توقعات للعام المقبل 2017، حول اشتعال 7 صراعات في العالم، قابلة للاشتعال، أربعة منها ذات تأثير عالي، وهي:

1- تفاقم الحرب الأهلية في سوريا بسبب زيادة الدعم الخارجي لأطراف الصراع، بما في ذلك التدخل العسكري من قبل القوى الخارجية مثل روسيا وإيران.

2- مواصلة الهجمات الإرهابية بضرب المنطقة من قبل تنظيمات متطرفة محلية أو أجنبية، بحسب التوقعات.

3- تصعيد العنف بين تركيا ومختلف الجماعات المسلحة الكردية داخل تركيا وفي البلدان المجاورة.

4- روسيا أيضا من المتوقع أن تندلع فيها مواجهة عسكرية متعمدة أو غير مقصودة بينها وبين أعضاء حلف شمال الأطلسي، بسبب السلوك الروسي في أوروبا الشرقية.

أما الـ 3 صراعات المتوقع اندلاعها وهي ذات تأثير معتدل:

فانحصرت في:

5- وقوع أزمة حادة في كوريا الشمالية ناجمة عن تجاربها في الصواريخ الباليستية النووية، وعن امتلاكها أسلحة دمار شامل.

6- إلى جانب وقوع هجوم إلكتروني يربك البنى التحتية في الولايات المتحدة.

7- بالإضافة إلى زيادة العنف وعدم الاستقرار في أفغانستان.

وغابت التوقعات للعام المقبل حول أربعة صراعات كانت على قائمة الأولويات في العام ألفين وستة عشر، وهي:

عدم الاستقرار السياسي في دول الاتحاد الأوروبي النابعة من أزمة اللاجئين، وتفكك العراق بسبب العنف الطائفي وتنظيم داعش، وزيادة حدة التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إلى جانب تفكك ليبيا سياسياً.