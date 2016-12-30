قال جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر، إن عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية، سيترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف ولد عباس في تصريح صحافي حسب يومية “الصباح”، أنه رغم “الإشاعات حول صحة الرئيس، فإنه قادر على قيادة البلد في فترة رئاسية جديدة”.

وانتقد عباس بعض السياسيين الذين يحضرون أنفسهم لخلافة بوتفليقة قائلا، “نحن لسنا مثل البعض، الذين صنعهم الرئيس من العدم، في سنة 1999، واليوم يردون بالانقلاب عليه”.

ولم يعد بوتفليقة قادرا حتى عن الكلام منذ سنوات، إذ يظهر في كرسي متحرك في كل مرة على التلفزيون الرسمي، علما أنه أصيب بأزمات قلبية يعالج منها بفرنسا في مناسبات عديدة كل سنة.

وطالبت أحزاب وسياسيون ومنظمات جزائرية، بتنحي الرئيس بسبب حالته الصحية الصعبة، غير أن تصريح جمال ولد عباس صدم الجميع.