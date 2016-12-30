قالت الفنانة المصرية يسرا، إنها تتمنى أن يحمل العام الجديد 2017، الخير لكل الأمة العربية، وأن تتوقف مشاهد الدم، ويحل بدلًا منها الفرح والسعادة، لافتة إلى أن العام الحالي 2016، كان مليئًا بالأحداث السيئة والإرهاب، بجانب رحيل الفنانين الكبار، مثل النجم محمود عبدالعزيز.

وفي سياق آخر، نفت يسرا في تصريحات لـ”إرم نيوز”، ما تردد عن مشاركتها في فيلم “الأندلس”، للمخرج خالد يوسف، مشيرة إلى أنها لا تعلم شيئًا عن هذا العمل.

وأضافت : “لا أخفي سعادتي بأن فيلم الأندلس سيكون سببًا في عودة خالد يوسف إلى ساحة السينما، لأنه مخرج موهوب ولديه رؤية فنية، وسبق أن عملت معه في فيلم العاصفة”.

وقالت يسرا : “أنا مغرمة بالتاريخ، وأتمنى أن يلتفت صناع الدراما التلفزيونية ومنتجو السينما، إلى أهمية ما يحتويه التاريخ من كنوز رائعة، تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها”.

وتابعت “معجبة جدًا بشخصية كليوباترا، وأتمنى أن أقدمها في عمل كامل، وسبق لي تقديمها مع يوسف شاهين، ولكن بصورة ليست عميقة”.