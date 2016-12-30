رفضت محكمة فرنسية طلب الدفاع بإطلاق سراح الفنّان المغربي سعد لمجرد لفترة مؤقّتة.

وحضر المجرّد اليوم، للمثول أمام قاضي التحريات في قصر العدل في العاصمة الفرنسية باريس، لمناقشة طلب إطلاق السراح المؤقت بشروط، الذي قدّمه محاميه الفرنسي أيريك دوبون موريتي.

ولا يسمح القانون الفرنسي بإطلاق السراح المؤقّت للمتّهمين في قضايا الإغتصاب، خوفاً من التأثير على الضحايا، أو حتّى الهروب، كما فعل المجرّد في أميركا، بحسب قوله.

ونقل موقع “فبراير” عن مصدرٍ أنّ الفنّان الشاب التقى والديه البشير عبده ونزهة الركراكي يوم الخميس، عندما زاراه في سجنه الفرنسي في “فلوري ميروجيس”.