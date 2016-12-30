كشف موفق الربيعي، المستشار السابق للأمن الوطني في العراق، أن حكام المنطقة كانوا يخشون أن يتحول إعدام صدام إلى سابقة في قيام الشعوب بمحاكمة حكامها وإعدامهم.

وقال إن رؤساء وملوكا في المنطقة طلبوا من حكومة نوري المالكي عدم إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأوضح الربيعي، في لقاء مع “روسيا اليوم”، الذي احتفظ بحبل مشنقة صدام، أن الادارة الأمريكية كانت منقسمة تجاه إعدام الرئيس العراقي الراحل، حيث طلب جهاز “السي أي إيه” ووزارة الخارجية تأجيل الأمر، فيما أيد الإعدام كل من الرئيس جورج بوش ووزارة الدفاع ووكالة الأمن القومي.

وأضاف أن خيار إرسال صدام الى غوانتامو أو نفيه إلى جزيرة في المحيط الهادي كان مطروحا.