نفت الفنانة لطيفة التونسية الأنباء التي تتحدث عن زواجها بالفنان العراقي كاظم الساهر، مؤكدة أن ما يربطها به علاقة صداقة.

وقالت “لطيفة”: “لم يزوجوني فقط بكاظم، بل بأناس كثر، زياد الرحباني، راغب علامة.. وأي شخص تعاملت معه يقولون إنني تزوجته!”.

وأقرت “لطيفة” أنها لم تقابل الساهر منذ فترة زمنية “حتى بالصدفة”، مرجعة ذلك لتغييره مقر إقامته ورحيله عن القاهرة، نافية في ذات الوقت وجود أي تعاون بينهما في الوقت الحالي أو الفترة المقبلة.

من جهة أخرى كشفت لطيفة لـ”العربية” عن مشروع عمل جديد مع الفنان اللبناني زياد الرحباني، واصفة إياه بـ”المفاجأة الكبيرة”.