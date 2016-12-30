وجّه الإعلامي السوريّ، د.، رسالة إلى “شبيحة النظام السوريّ”، داعياً إيّاهم إلى عدم التفاخر بقوة .

 

وكتب القاسم على “تويتر” :”تذكروا أيها : من يتفاخر بقوة روسيا كمن يتفاخر برجولة جاره. تفاخروا برجولتكم إذا كان لديكم رجولة، واتركوا رجولة الروس للروس”.

على مقربة من ذلك، سخر “القاسم” من ما يسمّى بـ”محور الممانعة والمقاومة”، حيث قال: “نشعر بالحزن الشديد على بتوع المماتعة والمقاولة، لأن طريقهم الى القدس توقف في بعد الأمر الروسي بوقف اطلاق النار في ”.

يشار إلى أن النظام السوري ومليشيا اللبناني خرقا وقف إطلاق النار في يومه الأول بقصف وهجوم بري استهدف مناطق في ريف دمشق وريف حلب الجنوبي.

 

وشهدت مدن وقرى سورية مظاهرات تحت شعار “جمعة الثورة تجمعنا” ترددت فيها هتافات تندد بـ وتطالب برحيله.