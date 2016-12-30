وجّه الإعلامي السوريّ، د.فيصل القاسم، رسالة إلى “شبيحة النظام السوريّ”، داعياً إيّاهم إلى عدم التفاخر بقوة روسيا.

وكتب القاسم على “تويتر” :”تذكروا أيها الشبيحة: من يتفاخر بقوة روسيا كمن يتفاخر برجولة جاره. تفاخروا برجولتكم إذا كان لديكم رجولة، واتركوا رجولة الروس للروس”.

تذكروا أيها الشبيحة: من يتفاخر بقوة روسيا كمن يتفاخر برجولة جاره. تفاخروا برجولتكم إذا كان لديكم رجولة، واتركوا رجولة الروس للروس pic.twitter.com/ORiQkTWrY0 — فيصل القاسم (@kasimf) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٦

على مقربة من ذلك، سخر “القاسم” من ما يسمّى بـ”محور الممانعة والمقاومة”، حيث قال: “نشعر بالحزن الشديد على بتوع المماتعة والمقاولة، لأن طريقهم الى القدس توقف في حلب بعد الأمر الروسي بوقف اطلاق النار في سوريا”.

نشعر بالحزن الشديد على بتوع المماتعة والمقاولة، لأن طريقهم الى القدس توقف في حلب بعد الأمر الروسي بوقف اطلاق النار في سوريا — فيصل القاسم (@kasimf) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٦

يشار إلى أن النظام السوري ومليشيا حزب الله اللبناني خرقا وقف إطلاق النار في يومه الأول بقصف وهجوم بري استهدف مناطق في ريف دمشق وريف حلب الجنوبي.

وشهدت مدن وقرى سورية مظاهرات تحت شعار “جمعة الثورة تجمعنا” ترددت فيها هتافات تندد بـ بشار الأسد وتطالب برحيله.