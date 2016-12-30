أقال وزير النقل التونسي، “انيس غديرة”، الجمعة، المدير العام لشركة الخطوط التونسية “سارة رجب”، ليتم تعيينها على رأس الشركة التونسية للسكك الحديدية خلفا لـ”صبيحة دربال”، التي تمت إقالتها على خلفية حادث جبل جلود الذي أودى بحياة 5 أشخاص وإصابة 54 آخرين.

ووفقاً لوسائل إعلام تونسية، فقد تم تعيين “الياس المنكبي” خلفاً لـ”رجب”، حسب بلاغ لوزارة النقل .

ويشغل “المنكبي” حاليا منصب رئيس مدير عام للشركة الوطنية لحماية النباتات التابعة لوزارة الفلاحة.

والمنكبي هو ضابط في جيش الطيران وكان يعمل بوزارة الدفاع الوطني وشغل منصب مساعد آمر القاعدة الجوية بالعوينة وتم الحاقه منذ فترة بوزارة الفلاحة.