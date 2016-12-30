شن الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, هجوما على الاعلامي المصري المثير للجدل يوسف الحسيني الموالي لنظام عبد الفتاح السيسي واصفا اياه بالإعلامي “الجاهل” بعد تغريدة مسيئة هدد فيها بإزالة السعودية.

وكان الحسيني المعروف عنه تصريحاته المسيئة للسعودية، قد هدد بإزالة حكم آل سعود، وتحدى إقرار مجلس الوزراء المصري لاتفاقية جزيرتي “تيران وصنافير”، وإحالتها إلى مجلس النواب.

وقال مستشار بن زايد الذي حاول حفظ ماء وجه النظام المصري في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. “واضح انك جاهل بالتاريخ والجغرافية والسياسة وموازين القوة وإلا لما كتبت تغريدة لا تليق باعلامي حريص على مصلحة وطنه مصر العزيزة على قلوبنا “.

واضح انك جاهل بالتاريخ والجغرافية والسياسة وموازين القوة وإلا لما كتبت تغريدة لا تليق باعلامي حريص على مصلحة وطنه مصر العزيزة على قلوبنا https://t.co/I4hJ8GOluz — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) December 30, 2016

الحسني وفي تغريدته التي لاقت استهجان الكثيرين قال “تيران وصنافير مصرية و ستظل مصرية و لن نتركها حتى لو أعدنا تركيع الدرعية و أعدنا آل رشيد للحكم”.

#تيران_وصنافير_مصرية و ستظل مصرية و لن نتركها حتى لو أعدنا تركيع #الدرعية و أعدنا آل رشيد للحكم — يوسف الحسيني (@Youssefalhosiny) December 30, 2016

ويشير الحسيني، بذلك الى قيام إبراهيم نجل محمد علي باشا حاكم مصر بهدم “الدرعية ” مقر حكم الدولة السعودية الأولى التي أسسها آل سعود في الجزيرة العربية على أنقاض دولة آل الرشيد التي كانت تحكم نجد.

وأثارت تغريدة “الحسيني” غضبا سعوديا عارما على موقع التواصل الاجتماعي توتير واعتبروها تصعيدا خطيرا تجاه المملكة.