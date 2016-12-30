شن الأكاديمي الإماراتي مستشار ولي عهد أبو ظبي , هجوما على الاعلامي المصري المثير للجدل الموالي لنظام واصفا اياه بالإعلامي “الجاهل” بعد تغريدة مسيئة هدد فيها بإزالة .

 

وكان الحسيني المعروف عنه تصريحاته المسيئة للسعودية، قد هدد بإزالة حكم آل سعود، وتحدى إقرار مجلس الوزراء المصري لاتفاقية جزيرتي “”، وإحالتها إلى مجلس النواب.

 

وقال مستشار بن زايد الذي حاول حفظ ماء وجه في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. “واضح انك جاهل بالتاريخ والجغرافية والسياسة وموازين القوة وإلا لما كتبت تغريدة لا تليق باعلامي حريص على مصلحة وطنه مصر العزيزة على قلوبنا “.

 

الحسني وفي تغريدته التي لاقت استهجان الكثيرين قال “ وصنافير مصرية و ستظل مصرية و لن نتركها حتى لو أعدنا تركيع الدرعية و أعدنا آل رشيد للحكم”.

 

ويشير الحسيني، بذلك الى قيام إبراهيم نجل محمد علي باشا حاكم مصر بهدم “الدرعية ” مقر حكم الدولة السعودية الأولى التي أسسها آل سعود في العربية  على أنقاض دولة آل الرشيد التي كانت تحكم نجد.

 

وأثارت تغريدة “الحسيني” غضبا سعوديا عارما على موقع التواصل الاجتماعي توتير واعتبروها تصعيدا خطيرا تجاه المملكة.

 

 