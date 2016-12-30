كشفت صحيفة “إيزفيستيا” الروسية أن القوات الخاصة لميليشيا “حزب الله” بدأت بعمليات اغتيال القادة الميدانيين للمعارضة السورية في محافظة إدلب، حيث تمكنت خلال يومي العطلة من الأسبوع الماضي من قتل ثلاثة منهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات الاغتيال تأتي بهدف تجنّب العمليات الحربية الواسعة في إدلب.

يشار أن مجهولين هاجموا الأحد الماضي حاجزاً لـ”جيش إدلب الحر” التابع للجيش السوري الحر في قرية معرة حرمة بريف إدلب، وقتلوا اثنين من قيادي الجيش وهما “أحمد الخطيب، ويونس الزريق” وقبل ذلك بيوم استشهد “أبو عدي” أحد القادة الميدانيين للواء “الإيمان” المنضوي في صفوف حركة “أحرار الشام”، بتفجير سيارته.